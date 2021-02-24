Более 15 интерактивных аттракционов ждут москвичей в мультимедийном центре «Союзмультпарк»

Фото: sobyanin.ru / Личный блог Сергея Собянина

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В павильоне № 7 на ВДНХ начал работать мультимедийный центр «Союзмультпарк». Об этом в среду, 24 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Мультимедийный центр посвящен лучшим российским мультфильмам. Здесь ребят ждут сразу 18 интерактивных аттракционов, разработанных с применением множества цифровых технологий — VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности), 3D-ани­мации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов. Самым большим аттракционом является «Путешествие внутрь мультфильма». Три огромных экрана создают ощущение сказочного пространства.

В аттракционе «Комната с фонариком в руке» дети должны помочь заблудившемуся Ежику добраться до Медве­жонка. В «Стране непослушных красок» (по мотивам «Тайны третьей планеты») ребята помогут Алисе и ее друзьям сразиться с роботами, а на «Карте земли Винни Пуха» дети ищут спрятанные подарки для Ослика. В комнате «Прогулка с Карлсоном» юные москвичи смогут «попрыгать» по крышам Стокгольма. Также в «Союзмультпарке» дети имеют возможность записать собственный мультфильм в виртуальной реальности или написать саундтрек к «Снежной королеве».

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» появился на базе бывшего павильона «Семена», который был отремонтирован и реконструирован. В ближайшее время рядом с объектом появятся Музей шоколада, круговая кинопанорама и большой детский парк аттракционов.

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