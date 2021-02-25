Юрист перечислила главные запреты для собственников квартир

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Российское законодательство закрепляет определенные права и обязанности за собственниками жилых помещений, причем есть действия, которые нельзя по своему усмотрению производить даже в собственной квартире. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

Юрист пояснила, что право собственности является не только благом, но и бременем, так как именно на собственника ложатся расходы по содержанию своего имущества.

При этом владелец квартиры не вправе самовольно проводить переустройство и (или) перепланировку жилья, это разрешается делать строго с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления.

Закон также накладывает ограничения на использование жилья для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности. Заниматься ею в квартире можно только в случае, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Кроме того, запрещено размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также миссионерской деятельности за исключением совершения религиозных обрядов.

Если хозяин квартиры использует ее не по назначению, нарушает права и интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жильем, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а также назначить срок для ремонта помещения.

Если владелец жилья проигнорирует предупреждение, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже квартиры с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, рассказала юрист агентству «Прайм».

Ранее юрист рассказал, как можно лишиться квартиры и даже не узнать об этом.

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