Постпред России предупредил ЕС о последствиях за новые санкции

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Российская сторона не оставит без ответа введение в отношении нее Европейским Союзом новых санкций. Об этом в среду, 24 февраля, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат подчеркнул, что «в случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию».

Чижов предложил называть это асимметричным ответом либо как-то иначе, указав, что в любом случае «без последствий такие действия не останутся», сообщает агентство «Прайм».

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций в отношении России.

Решение Совета МИД Евросоюза о подготовке новых санкций в отношении России вызвало разочарование у МИД РФ. В ведомстве отметили, что упущена очередная возможность для переосмысления ЕС курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, который продемонстрировал за последние годы полную несостоятельность.

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