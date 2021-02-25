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Почти 2,9 миллиона человек перевезли поезда ЦППК 21-23 февраля
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Почти 2,9 миллиона человек перевезли поезда ЦППК 21-23 февраля

Татьяна Плотникова

Транспорт

В праздничные выходные дни, с 21 по 23 февраля, поезда АО «Центральная ППК» перевезли почти 2,9 миллиона пассажиров. Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе компании.

Больше всего пассажиров воспользовались поездами ЦППК 21 февраля – свыше миллиона человек.

Самым популярным за три выходных дня стало Ярославское направление (около 570 тысяч пассажиров). На втором месте — Казанское направление (454 тысячи пассажиров), на третьем — Горьковское направление (свыше 390 тысяч пассажиров), сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что с 21 по 23 февраля общественным транспортом в Московской области воспользовались более 6,4 миллиона пассажиров. При этом пассажиры электропоездов совершили свыше 3,2 миллиона поездок.

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