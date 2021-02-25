Дезертировавшего 16 лет назад солдата-срочника опознали после смерти в Чите

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следователи в Чите нашли солдата-срочника по данным дактилоскопирования после его смерти, мужчина дезертировал более 16 лет и все это время скрывался. Об этом рассказали в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ в четверг, 25 февраля.

Отмечается, что призывник 20 сентября 2004 года ушел в лес с танкодрома и в часть больше не вернулся. Следователи рассматривали несколько версий случившегося, вплоть до убийства солдата сослуживцами. Однако ни одна из версий не подтвердилась.

Спустя 16 лет, 29 сентября 2020 года, в частном доме в Чите было найдено тело мужчины. По словам хозяйки, это был ее гражданский муж. Женщина сообщила, что его документы оказались утеряны после пожара.

— В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего, — пояснили в ведомстве.

Экспертиза подтвердила идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого на протяжении 16 лет солдата. Кроме того, тело скончавшегося мужчины опознала мать пропавшего солдата, сообщает РИА Новости.

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