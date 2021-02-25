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Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили после сбоя
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили после сбоя

Анастасия Волоснова

Транспорт
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили после сбоя, произошедшего по техническим причинам. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в ведомстве предупредили горожан о том, что маршруты трамваев № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра возле метро «Авиамоторная» временно задерживались. Вместо трамваев в этом период работали автобусы.

В настоящее время график трамваев введен в штатный режим, движение на участке восстановлено.

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