Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановили после сбоя, произошедшего по техническим причинам. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в ведомстве предупредили горожан о том, что маршруты трамваев № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра возле метро «Авиамоторная» временно задерживались. Вместо трамваев в этом период работали автобусы.

В настоящее время график трамваев введен в штатный режим, движение на участке восстановлено.

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