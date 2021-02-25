Движение трамваев затруднено на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

По техническим причинам изменено движение трамваев на шоссе Энтузиастов. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршруты временно изменены, вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра в районе метро «Авиамоторная».

Ранее сообщалось, что из-за падения человека с эстакады Щелковского шоссе на МКАД было затруднено движение.

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