Завершен второй этап строительства ЖК «Архитектор» в Басманном районе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 34 Карта всех событий

В Басманном районе Москвы завершился второй этап строительства жилого комплекса «Архитектор», уже достроены пять корпусов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.

Уточняется, что здания возведены по адресу улица Большая Почтовая, владение 34. Строительство велось за счет инвестора.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии пяти корпусов второго этапа строительства требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, — пояснили в пресс-службе.

На втором этапе строительства будут возводиться корпуса К3–К7 на 2019 квартир. В зданиях будет от 7 до 12 этажей.

Добавляется, что на первых этажах жилого комплекса расположат магазины и офисы. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. На участке оборудуют детские и спортивные площадки, гостевые парковки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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