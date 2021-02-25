«Они нам поаплодируют»: американист объяснил заявление о российской угрозе США

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В Пентагоне заявили, что Россия остается постоянной угрозой существованию США и их союзников в Европе. В теории это действительно так, сказал «Вечерней Москве» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Он объяснил, что стоит за высказыванием американских военных.

По словам политолога, на РФ и Штаты приходится 90 процентов всех ядерных арсеналов и ракетно-ядерного оружия в мире. Поэтому теоретически Россия способна несколько раз уничтожить Америку и все другие страны, признает эксперт.

— Но мы с вами знаем, что Россия ни на кого нападать не собирается, тем более на США. В связи с этим никакой реальной угрозы для Штатов в этом в плане нет, — подчеркнул он.

Рогулев уточнил, что американские военные тем не менее могут заявлять об угрозе со стороны России, чем в общем-то и занимаются. По словам собеседника «ВМ», Вашингтон обратил внимание на то, как поменялась ситуация с 90-х годов.

— Поймите, здесь налицо контраст с тем, что было, и с тем, что стало. В 90-е годы наши самолеты стояли, не летали. Летчики пили — не летали. Корабли не выходили, лодки распиливали, а ракетное оружие выходило из строя за сроком давности эксплуатации. Нового же при этом не поступало. В результате армия России естественным образом сокращалась, и американцев это вполне устраивало, — отметил американист.

С другой стороны, продолжил он, сейчас у РФ и армия современная, и оружие. Более того, арсенал обогащается такими видами вооружений, которых у американцев просто нет, уточняет Рогулев. Именно поэтому, говорит он, американские генералы могут заявлять об угрозе со стороны российских военных.

— Американцев беспокоит, что у русских теперь современная армия, которая, между прочим, не уступает ВС США и войскам европейских стран по многим параметрам. Для них мы действительно потенциальная угроза. А если мы не будем модернизировать войска, они (американцы — прим. «ВМ») нам только поаплодируют, — заключил доктор исторических наук.

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