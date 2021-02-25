«Оба хотели этого серьезного шага»: Арзамасова рассказала об отношениях с Авербухом

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Российская актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух долгое время скрывали отношения. Поэтому их свадьба стала настоящей сенсацией, особенно если учитывать их разницу в возрасте — 20 лет.

Однако сама актриса уверяет, что их свадьба не была стремительной. Даже карантин не помешал звездной паре узаконить отношения. По ее словам, они обдуманно пришли к такому решению, просто не считали нужным рассказывать обо всех личных делах.

— Для нас карантин и ограничения не были поводом не жениться. Оба хотели этого серьезного шага, — цитирует слова Арзамасовой Hello.

По словам актрисы, летом 2020 года они с возлюбленным поселились на даче. Пара даже занималась огородом и выращивала овощи. Самым приятным открытием для них стало то, что они могут круглые сутки проводить время вместе и не надоедать друг другу.

Напомним, свадьба 47-летнего фигуриста и 25-летней актрисы состоялась в конце прошлого года. Поклонники актрисы были шокированы такой новостью, некоторые предрекали звездной паре скорейший разрыв отношений.

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