Названы российские регионы — лидеры по уборке снега

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Названы российские регионы, где коммунальные службы справляются с ликвидацией последствий снегопада лучше всего. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом сообщили «Невские новости».

Выяснилось, что в тройке лидеров оказался Санкт-Петербург. Его опередили Набережные Челны и Тюмень. В топ-5 также вошли Ярославль и Рязань.

Опрос провели среди 19 тысяч человек, проживающих в городах с численностью населения от 500 тысяч жителей. Опрос проводился с 12 по 24 февраля текущего года среди граждан старше 18 лет.

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