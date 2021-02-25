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Суд оставил бывшего схимонаха Сергия в СИЗО до конца мая
Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Суд оставил бывшего схимонаха Сергия в СИЗО до конца мая

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 11с1 Карта всех событий

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) до конца весны. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что обвиняемый останется в СИЗО до 28 мая 2021 года.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

Читайте также: Суд установил, что бывший схимонах Сергий не имеет прав на храм на Урале

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