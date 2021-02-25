Суд оставил бывшего схимонаха Сергия в СИЗО до конца мая
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) до конца весны. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что обвиняемый останется в СИЗО до 28 мая 2021 года.
СПРАВКА «ВМ»
Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».
В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.
Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.
29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».
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