Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко назвал число занятых коек для пациентов с коронавирусом в России
Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко назвал число занятых коек для пациентов с коронавирусом в России

Кирилл Николаев

Общество

В России в настоящее время занято более 120 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из 156 тысяч развернутых. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

Также он призвал регионы активнее работать с пожилыми гражданами, которым особенно важна вакцинация от коронавируса.

— В ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка — это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой, — цитирует Мурашко агентство городских новостей «Москва».

Ранее Мурашко заявил, что российские регионы должны взвешенно подходить к снятию ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Началось обследование добровольцев для исследования «Спутника Лайт» в Москве

РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Алексей Протасевич
Алексей Протасевич

Правила ведения семейного бюджета: как сэкономить на продуктах

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте