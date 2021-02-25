Мурашко назвал число занятых коек для пациентов с коронавирусом в России

Фото: minzdrav.gov.ru

В России в настоящее время занято более 120 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из 156 тысяч развернутых. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

Также он призвал регионы активнее работать с пожилыми гражданами, которым особенно важна вакцинация от коронавируса.

— В ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка — это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой, — цитирует Мурашко агентство городских новостей «Москва».

Ранее Мурашко заявил, что российские регионы должны взвешенно подходить к снятию ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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