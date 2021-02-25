Квинси Промес подписал контракт cо «Спартаком» на 3,5 года
Футболист Квинси Промес подписал контракт c московским «Спартаком» на 3,5 года. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на сайте московского клуба.
Полузащитник успешно прошел углубленный медицинский осмотр.
Ранее амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о переходе полузащитника Квинси Промеса в московский «Спартак». Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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