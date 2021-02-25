Россия перечислит 70 миллионов долларов в бюджет ООН

Фото: russiaun.ru / Сайт постпредства РФ при ООН

Взнос России в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) составит 70 миллионов долларов в 2021 году. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Чумаков.

По его словам, Россия исправно выплачивает свои взносы в регулярный бюджет ООН и в миротворческий бюджет. Кроме того, РФ выплачивает добровольные взносы. Чумаков добавил, что в 2020 году Россия выплатила в бюджет ООН около 66 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что доля России в регулярном бюджете ООН составляет 2,5 процента, а в миротворческом — 3 процента.

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