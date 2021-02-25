Вирусолог объяснил причину снижения цены на вакцину «Спутник V»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Снижение предельной отпускной цены на вакцину «Спутник V» не скажется на темпах вакцинации. Об этом НСН сообщил вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

— Всегда возникают большие накладные расходы на первых этапах, а когда начинается масштабное производство, цена падает. Я думаю, что немалую роль тут играет и реноме «самая дешевая вакцина», — отметил вирусолог.

По его мнению, власти России выиграют от этого немного, но «у государства тоже карман не резиновый».

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало новую предельную отпускную цену на «Спутник V». Ее стоимость стала почти в два раза ниже.

Как отметил «Царьград», накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости следить за ценами на вакцину, так как стоимость препарата должна оставаться приемлемой.

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