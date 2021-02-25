Минобороны России заявило, что «Искандеры» не применялись в Нагорном Карабахе

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении.

В Минобороны отметили, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение. В результате он использовал неточную информацию, сообщает РИА Новости.

Ранее Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». По его словам, «Искандеры» непригодны для использования и «взрываются не полностью».

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