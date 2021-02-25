Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минобороны России заявило, что «Искандеры» не применялись в Нагорном Карабахе
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Минобороны России заявило, что «Искандеры» не применялись в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Армия

Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении.

В Минобороны отметили, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение. В результате он использовал неточную информацию, сообщает РИА Новости.

Ранее Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». По его словам, «Искандеры» непригодны для использования и «взрываются не полностью».

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в закавказской республике

Минобороны РФ«Искандер»Армения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте