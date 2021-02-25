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Названа возможная причина массового отравления в Каспийске
Фото: moscow-live

Названа возможная причина массового отравления в Каспийске

Кирилл Николаев

Происшествия

Предполагаемой причиной массового отравления в Каспийске является загрязненная вода, которая подавалась населению с нарушениями санитарного законодательства. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

По результатам лабораторных исследований материала от больных, в трех случаях выделена дизентерия Флекснера. Кроме того, в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса.

Из отобранных 56 проб водопроводной воды две не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям, а 12 проб не отвечают санитарно-химическим требованиям, сообщает ТАСС.

Читайте также: Число отравившихся в Дагестане увеличилось до 96 человек

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