Хулиганы, питание и обучение: эксперты обсудили здоровье школьников

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Руководитель национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала, как можно оградить ребенка от социально опасного одноклассника. По ее мнению, сыграют свою роль постоянные заявления на имя директора и воздействие на хулигана с помощью администрации образовательного учреждения. Об этом сообщает Nation News.

Она уточнила, что социально опасные дети являются угрозой для спокойного обучения в школе. Один неблагополучный ребенок может держать в страхе весь класс, поэтому родители обиженных детей должны предпринимать решительные действия. Речь идет об обращениях в письменном виде к директору. В них нужно требовать оградить учеников от хулигана.

— Бывают случаи, когда родители идут навстречу, но, если вдруг у ребенка серьезные отклонения и он социально опасен, то этот вопрос решается вплоть до судебного порядка. Есть даже добровольное психическое исследование, — объяснила Ирина Волынец.

Она отметила, что папа и мама такого хулигана должны подписать добровольное согласие на то, чтобы с их ребенком работали психологи. Для этого вопроса также могут быть созданы специальные комиссии.

Тем временем первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал ФАН, что в вопросе защиты детей нужно в первую очередь обратить внимание на их здоровье.

— Прежде всего нас волнуют школьники. Есть целый ряд проблем со здоровьем. Среди них заболевания, которые возникают во время обучения. Порядка десяти процентов детей учатся во вторую смену, — отметил Геннадий Онищенко.

Он также добавил, что за последнее время остро встала проблема питания. По мнению эксперта, папы и мамы должны обратить особое внимание на решение этой проблемы. Помимо этого, депутат рассказал о разных возможностях каждого ребенка при дистанционном образовании.

— Кто-то ведь живет в коммуналке. Поэтому главная наша задача — выработать требования. Сколько ребенок может находиться перед экраном. Нужны вопросы минимальной организации, — объяснил Геннадий Онищенко.

По его словам, должны быть выработаны четкие требования к рабочему месту ребенка в домашних условиях. Вместе с тем к работе в таких условиях должен быть подготовлен и педагог.

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