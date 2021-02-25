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Ученые заявили, что простой анализ может стать прорывом в обнаружении рака
Фото: freepik.com

Ученые заявили, что простой анализ может стать прорывом в обнаружении рака

Елена Фролова

Здоровье

Выявлять онкологическое заболевание возможно с помощью анализа мочи. К такому выводу пришли американские ученые, которые отметили, что если результаты исследования будут успешными, то подобный анализ станет прорывом в обнаружении многих видов рака. Об этом сообщил «Царьград».

Анализ мочи медики давно используют для выявления множества заболеваний. Однако в этот раз исследователи обратили внимание на фрагменты ДНК, находящиеся в урине. До недавнего момента считалось, что они разлагаются случайным образом и не несут значимой информации о наличии или отсутствии онкологии. Однако выяснилось, что это не совсем так.

Во время научного эксперимента было определено, что фрагменты ДНК в моче больных онкологией отличаются от фрагментов ДНК здоровых людей. Помимо этого, ученые научились определять, какие именно клетки были подвержены повреждениям.

В случае успеха исследования технология подобного анализа станет прорывом в медицине, особенно в области обнаружения рака поджелудочной железы.

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онкологияанализырак
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