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«Год лечилась от депрессии»: как москвичка отсудила у посольства США 6,5 миллиона рублей
Фото: flickr.com / eric lynch

«Год лечилась от депрессии»: как москвичка отсудила у посольства США 6,5 миллиона рублей

Олег Сыров

Руслан Давлетшин

Закон

Мосгорсуд взыскал свыше 6,5 миллиона рублей с посольства США в Москве в пользу москвички Юлии Поповой, пожаловавшейся на незаконное увольнение. Также, согласно судебному решению, американское диппредставительство должно уплатить в бюджет столицы госпошлину в размере 48 тысяч рублей.

Попова работала главным бухгалтером Общественной ассоциации американского посольства в Москве. Как отмечается в материалах дела, женщина ушла в декрет и была уволена вскоре после возвращения с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Попова заявила, что ее по закону не могли уволить с такой формулировкой. По словам москвички, никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.

Мосгорсуд, рассмотрев дело, встал на сторону истца. Он постановил взыскать с диппредставительства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что Попова уволилась по собственному желанию.

Между тем ряд телеграмм-каналов сообщили, что россиянка якобы подверглась дискриминации со стороны темнокожей начальницы — сторонницы общественного движения Black Lives Matter. Однако, как рассказала «Вечерней Москве» адвокат истца Виктория Рыбалко, эта информация не соответствует действительности.

— Сразу же поясняю, что версия о том, будто увольнение Юлии произошло по причине расовой дискриминации — абсолютная ложь. Это придумали новостные телеграмм-каналы. Более того, ее бывшая начальница также белокожая женщина. Юлия никогда не имела конфликтов подобного плана, и ее саму никогда не интересовал цвет кожи оппонента, — заявила адвокат Рыбалко.

Она пояснила, что в Госдепартаменте раз в несколько лет меняется руководство, после чего в Москву приезжают другие сотрудники посольства США. Новая начальница не захотела, чтобы главным бухгалтером в команде, которую она создала под себя, была Юлия.

«Год лечилась от депрессии»: как москвичка отсудила у посольства США 6,5 миллиона рублейФото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Юрист уточнила, что Попова вышла на работу из декретного отпуска в январе 2019 года. Россиянку сразу же уволили.

— Мы не требовали от иностранного государства восстановить Юлию на работу, так как подобные требования запрещены международными договорами. Против воли работодателя она не смогла бы даже войти в здание, ведь это территория другой страны. Поэтому мы настояли на финансовой компенсации. Московский городской суд признал наши доводы разумными, а требования законными и вынес постановление в нашу пользу. Решение вступило в силу 21 февраля, — сообщила адвокат.

Собеседница «ВМ» добавила, что подзащитной еще не выплатили компенсации. По словам Рыбалко, она вместе с Поповой надеется, что после огласки дела американцы не станут препятствовать исполнению решения суда.

Сама Юлия Попова рассказала «Вечерней Москве», что из-за несправедливости, проявленной со стороны сотрудников посольства Соединенных Штатов, она перенесла сильный стресс:

— Из-за сильного волнения грудное вскармливание прекратилось сразу же. В течение года после увольнения лечилась от депрессии. Сейчас я чувствую себя хорошо, ребенок тоже, — поделилась Попова.

По словам Юлии, пока новое место работы она не нашла. Это связано с тем, что она воспитывает ребенка одна, и место в детском саду им дали недавно.

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