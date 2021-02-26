Московское дерби «Спартака» и ЦСКА состоится в первом раунде плей-офф КХЛ

Фото: instagram.com/spartak_hc

Московские хоккейные клубы «Спартак» и ЦСКА встретятся в матче первого раунда чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно по результатам встречи «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Рига).

В ходе матча динамовцев, который завершился со счетом 2:1 в пользу минчан, шайбы в составе команды победителей забросили Илья Соловьев (45-я минута) и Роб Клинкхаммер (49), у проигравших отличился Денис Паршин (26).

В итоге «Динамо» (Минск) поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (Рига) находится на последней, 11-й строчке.

Из-за победы минского клуба «Спартак» не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице, поэтому в первом раунде плей-офф сыграет с обеспечившим себе первое место ЦСКА.

Игры первого круга плей-офф КХЛ пройдут в марте, предварительное расписание опубликовано на официальном сайте турнира.

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