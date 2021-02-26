ФК «Краснодар» вылетел из Лиги Европы

Фото: twitter.com/fckrasnodar

Российский футбольный клуб «Краснодар» завершил выступление в Лиге Европы после поражения в матче 1/16 финала турнира.

«Краснодар» проиграл «Динамо» (Загреб), матч завершился со счетом 0:1. Единственный гол в ходе встречи забил Мислав Оршич (31-я минута).

В первом поединке команд, который состоялся 18 февраля в Краснодаре, также победила загребская команда со счетом 3:2.

Таким образом, «Краснодар» последним из российских футбольных клубов завершил борьбу в еврокубках сезона-2020/21.

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