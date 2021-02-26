ФК «Краснодар» вылетел из Лиги Европы
Российский футбольный клуб «Краснодар» завершил выступление в Лиге Европы после поражения в матче 1/16 финала турнира.
«Краснодар» проиграл «Динамо» (Загреб), матч завершился со счетом 0:1. Единственный гол в ходе встречи забил Мислав Оршич (31-я минута).
В первом поединке команд, который состоялся 18 февраля в Краснодаре, также победила загребская команда со счетом 3:2.
Таким образом, «Краснодар» последним из российских футбольных клубов завершил борьбу в еврокубках сезона-2020/21.
Увы, уступаем в Хорватии и покидаем турнир 😑 #ДинамоЗагребКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/I8Bk4WzQJm— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 25, 2021
Читайте также: Названа команда с самой высокой мотивацией в Кубке России по футболу