Дополнительные поезда будут ходить между Москвой и Мурманском в марте

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Во время празднования Международного женского дня и в весенние школьные каникулы между Москвой и Мурманском будут курсировать дополнительные поезда.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, такое решение принято для удобства пассажиров.

Поезд № 100 проследует по маршруту Москва — Мурманск 5 и 19 марта с отправлением в 19:53. Поезд № 99 пойдет в обратном направлении 7 и 26 марта с отправлением из Мурманска в 16:05.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также во всех железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что компенсационные автобусы будут ходить на участке Киевского направления Московской железной дороги 27 и 28 февраля.

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