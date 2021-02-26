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Эксперты поддержали курс России на дедолларизацию
Фото: Moscow-live

Эксперты поддержали курс России на дедолларизацию

Елена Фролова

Экономика

Власти России стремятся ослабить свою зависимость от доллара США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Курс на дедолларизацию страна держит уже несколько лет, сообщил Nation News.

О том, что нужно уходить от американской финансовой системы замглавы МИД РФ сообщил в разговоре с агентством Bloomberg, обосновав свое заявление важностью мер по борьбе с американскими санкциями, затронувшими не только российский банковский сектор, но и экономику, госкорпорации, должностных лиц и бизнесменов.

Напомним, что волна запретов для России началась в 2013 году. Современные эксперты полагают, что отказ от американской валюты является правильной инициативой. Они считают, что пока в российских резервах находятся долларовые запасы, страна зависит от Соединенных Штатов.

Например, экономист Александр Дудчак отметил, что стратегическим приоритетом для российской экономики станет отказ от доллара. В свою очередь, эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман высказал свое мнение о том, что, избавившись от валюты США, российское государство сможет избежать долларовых рисков на международном торговом рынке.

Тем временем, Министерство финансов РФ отчиталось о том, что доля американской валюты и евро в Фонде национального благосостояния снизилась. По информации «Царьграда», раньше доля доллара и евро в валютной корзине Фонда составляла по 45 процентов, а теперь — по 35 процентов.

Читайте также: Экономист рассказал о борьбе стран в разработке цифровых валют

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