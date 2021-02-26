Генетики обнаружили способ омоложения стволовых клеток

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Механизм, который может перезапускать старение стволовых клеток, обнаружили ученые-генетики из Цюрихского университета. Об этом сообщил New Inform.

Процесс создания новых нейронов швейцарские научные деятели выявили во время наблюдений за головным мозгом человека. В результате они пришли к выводу, что генерация происходит в участке мозга, отвечающем за множество функций человеческой памяти, — гиппокампе. С возрастом его способность производить нейроны становится ниже. Поэтому у человека иссякают возможности к запоминанию информации. Особенно это можно заметить у людей с болезнью Альцгеймера.

Одним из главных компонентов работы нейронных стволовых клеток является белок ламин В1. При старении снижается и его количество. Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах для того, чтобы выяснить, как концентрация ламина В1 сказывается на стволовых клетках.

Когда у стареющих грызунов было искусственно увеличено число данного белка, стало заметно, что их клетки начали лучше делиться и создавать больше новых нейронов. Таким образом, ученые пришли к выводу, что увеличение количества ламина В1 может «перезапустить» стареющие стволовые клетки.

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