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Лукашенко прокомментировал информацию о намерении передать власть старшему сыну
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко прокомментировал информацию о намерении передать власть старшему сыну

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планировал и не планирует передавать власть своим сыновьям. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики в пятницу, 26 февраля.

Глава государства провел Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии, новым руководителем которого был избран старший сын президента Виктор Лукашенко.

Комментируя слухи о том, что в республике власть могут передать «от отца к сыну», Александр Лукашенко заявил, что этого не произойдет.

— Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня, — сказал президент.

Также Александр Лукашенко добавил, что избранный главой НОК Виктор Лукашенко будет уволен с поста госслужащего — должности помощника президента по нацбезопасности.

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БелоруссияАлександр Лукашенкопрезидент
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