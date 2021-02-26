Лукашенко прокомментировал информацию о намерении передать власть старшему сыну

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планировал и не планирует передавать власть своим сыновьям. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики в пятницу, 26 февраля.

Глава государства провел Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии, новым руководителем которого был избран старший сын президента Виктор Лукашенко.

Комментируя слухи о том, что в республике власть могут передать «от отца к сыну», Александр Лукашенко заявил, что этого не произойдет.

— Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня, — сказал президент.

Также Александр Лукашенко добавил, что избранный главой НОК Виктор Лукашенко будет уволен с поста госслужащего — должности помощника президента по нацбезопасности.

Читайте также: В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко