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Протечку из-за таяния снега зафиксировали на станции столичного метро «Печатники»
Фото: АГН «Москва»

Протечку из-за таяния снега зафиксировали на станции столичного метро «Печатники»

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

На станции Московского метрополитена «Печатники» зафиксировали протечку из-за таяния снега. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Уточняется, что незначительное количество воды поступает с потолка в вестибюль станции около турникетов. На данный момент место протечки огорожено, а специалисты устраняют проблему. Станция работает в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

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