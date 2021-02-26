Более 280 тысяч человек поучаствовали в голосовании за памятник на Лубянской площади

Фото: АГН «Москва»

В голосовании за выбор памятника на Лубянской площади на сайте проекта «Активный гражданин» приняли участие более 280 тысяч москвичей.

Данные о числе проголосовавших обновляются постоянно. На 10:00 26 февраля в голосовании приняли участие четверть миллиона человек.

Так, москвичи решают, кому поставить памятник на Лубянке — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. За великого полководца на 14:00 пятницы, 26 февраля, проголосовали 52 процента респондентов. Через 28 часов после начала голосования в нем поучаствовали 281 859 человек.

В голосовании на сайте «Вечерней Москвы» к настоящему времени приняли участие почти 6,5 тысячи человек. На момент публикации новости среди проголосовавших 56 процентов выступают за установку памятника Александру Невскому, 44 процента — за памятник Феликсу Дзержинскому.

Голосование завершится 5 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Колонка обозревателя «ВМ» протоиерея Анатолия Варнавского:

Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетие. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...)

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