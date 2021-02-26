Элла Памфилова сообщила, что привилась от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона»

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова вакцинировалась от COVID-19 разработкой «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Об этом она рассказала на встрече с экспертами в пятницу, 26 февраля.

— Я тоже привита давно, всем советую. Только от «Вектора», — сказала Памфилова.

По словам председателя ЦИК, в 2021 году пандемия закончится с малой вероятностью. Об этом она рассказывала ранее, сообщает РИА Новости.

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