Экс-супруга Андрея Аршавина пробыла четыре дня в коме

Алиса Казьмина сообщила, что борется с болезнью уже несколько месяцев / Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Алиса Казьмина, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, провела четыре дня в коме. Об этом рассказала ее мать Наталья Сарычева.

Она опубликовала снимок дочери в соцсетях.

— Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания между жизнью и смертью. Значит, будешь жить! — подписала Наталья пост в Instagram.

Фолловеры пожелали Алисе скорейшего выздоровления.

«Наконец-то хорошая новость!»; «Сил вам, Наталья!»; «Сил и здоровья! Остальное все будет»; «Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Все наладится», — написали поклонники в комментариях.

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