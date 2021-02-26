Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 72,56 копейки и составил 74,59 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 65 259 сделок на сумму 309,35 миллиарда рублей.

Курс евро увеличился на 18,08 копейки. Стоимость европейской валюты составила 90,45 рубля. Всего на ЕТС была заключена 6071 сделка на сумму 25,2 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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