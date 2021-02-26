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Политолог рассказал о признании «Спутника V» немецкими СМИ
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Политолог рассказал о признании «Спутника V» немецкими СМИ

Елена Фролова

В мире

Признание немецкими СМИ эффективности вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции является подтверждением успеха популяризации препарата в Центральной Европе. Такое мнение политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик высказал ФАН.

— Высокая оценка, которая дается российской вакцине в немецком издании Süddeutsche Zeitung, важна как с точки зрения объективного анализа ситуации, так и с точки зрения своего рода рекламы препарата среди тех, кто к мнению этой газеты склонен прислушиваться, — отметил Владимир Соловейчик.

Таких людей, по мнению эксперта, в Германии и за ее пределами немало, поэтому публикация окажет определенное воздействие и на общественное мнение Чехии, Словакии и Хорватии, а также стран, где немецкое влияние было всегда велико. Таким образом, он рекомендует рассматривать публикацию о российской вакцине в Süddeutsche Zeitung как успех в деле популяризации препарата в Европе.

Отмечается, что в немецкой газете заявили, что «Спутник V» может стать экспортным хитом, так как привлекает внимание ряда государств.

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