Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Павелецкая площадь, 1 Карта всех событий

В районе Павелецкой площади трамваи ходят в обычном режиме.

— Восстановлено движение трамваев в районе Павелецкой площади, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение трамваев № А и 38 в сторону Чистых прудов и Тульской задерживалось по техническим причинам.

Днем задерживались трамваи в районе Комсомольской площади. В данный момент они ходят без задержек, движение восстановлено.

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