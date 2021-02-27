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Псаки заявила о вводе новых санкций против России в ближайшее время
Джен Псаки подчеркнула, что российский вопрос включает несколько компонентов / Фото: youtube.com

Псаки заявила о вводе новых санкций против России в ближайшее время

Юлия Курганова

Внешняя политика

Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против России в течение недель. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

— В течение недель, не месяцев, — сказала она в ответ на вопрос о том, когда ожидаются новые ограничительные меры в отношении РФ.

Псаки отметила, что российский вопрос включает несколько компонентов. Она назвала вменяемые России вмешательство в выборы и хакерскую атаку, а также предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. По ее словам, администрация продолжает анализировать все эти аспекты, передает РИА Новости.

Российские власти ранее отвергали причастность к обвинениям по всем этим пунктам.

Ранее посол РФ в США заявил, что Америка, скорее всего, продолжит давить на Россию.

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