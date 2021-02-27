Две школьницы пропали в 40-градусный мороз под Красноярском
В городе Дудинка Красноярского края пропали две 11-летние школьницы. Сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге на поиски девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в субботу, 27 февраля.
В отделение полиции обратились родители детей после того, как школьницы накануне не вернулись домой.
К поискам привлекли более 50 полицейских, из их числа были собраны оперативные группы, сообщает местный портал NGS24.
В субботу в Дудинке синоптики прогнозируют минус 41 градус.
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