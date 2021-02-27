Две школьницы пропали в 40-градусный мороз под Красноярском

Фото: nekrasovka.mos.ru

В городе Дудинка Красноярского края пропали две 11-летние школьницы. Сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге на поиски девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в субботу, 27 февраля.

В отделение полиции обратились родители детей после того, как школьницы накануне не вернулись домой.

К поискам привлекли более 50 полицейских, из их числа были собраны оперативные группы, сообщает местный портал NGS24.

В субботу в Дудинке синоптики прогнозируют минус 41 градус.

Читайте также: Пропавшую в горах Чечни группу из 14 человек нашли спустя сутки