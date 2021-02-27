Полицейские нашли двух пропавших под Красноярском школьниц

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Две 11-летние школьницы, пропавшие в пятницу вечером в городе Дудинка Красноярского края, были найдены сотрудниками таймырской полиции. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает ГУМВД Красноярского края.

— В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уточняется, что с девочками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что более 50 полицейских были привлечены к поискам двух школьниц, о пропаже которых заявили родители.

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