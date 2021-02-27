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Около 60 дворов и пешеходных маршрутов благоустроят в Новой Москве
благоустройство территории в ТиНАО / Фото: М. Денисова / mos.ru

Около 60 дворов и пешеходных маршрутов благоустроят в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Город

Около 60 дворов, пешеходных маршрутов и несколько пришкольных территорий в Троицком и Новомосковском округах вошли в программу «Мой район», в рамках которой они будут благоустроены до конца 2021 года.

Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, разобьют газоны и клумбы. На благоустроенных территориях появятся новые скамейки, урны и фонари. Буду обновлены контейнерные площадки, а также лестницы и пандусы. На спортивных и детских площадках появятся новое оборудование и безопасное резиновое покрытие.

В некоторых дворах уложат брусчатку.

Благоустройство коснется и прилегающей территории к школам № 1788 во Внуковском, 2120 в Московском, 2083 в Рязановском, 2057 в Кокошкине, 1391 в Новофедоровском и 2073 в Роговском. Здесь будут отремонтированы веранды и обновлено покрытие на дорогах, тротуарах и спортивных площадках. У школ появятся новые скамейки, а также новая разметка и площадки для изучения правил дорожного движения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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БлагоустройствоТиНАОдворы жилых домов
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