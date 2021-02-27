Врач-невролог объяснила, что делать при длительной потере обоняния

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Врач-невролог высшей квалификационной категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в День осведомленности об аносмии (потере обоняния — прим. «ВМ»), который отмечается 27 февраля, рассказала, что нужно делать при его потере более чем на 30 дней. Об этом сообщает Nation news.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции довольно часто встречаются случаи заболевания, сопровождаемые потерей обоняния. По разным оценкам на данный симптом указывают от 20 до 40 процентов пациентов. Уточняется, что при заболевании COVID-19 обоняние у человека может пропасть на срок от недели до нескольких месяцев. Может встречаться как полная потеря способности улавливать запахи (аносмия), так и частичная (гипосмия). При этом специалисты пока не могут дать четкого объяснения, почему у человека «выключается» обоняние.

— Британские ученые предполагают, что обонятельные рецепторы в верхнем носовом ходе окружены сустентакулярными (поддерживающими) клетками, имеющими ACE2 белок, к которому чувствителен вирус. Эти клетки являются так называемыми входными воротами для вируса. При его проникновении поддерживающие клетки либо набухают, и тогда человек теряет обоняние на время, либо погибают, и тогда человек нуждается в их восстановлении, — объяснила Галина Чудинская.

По словам эксперта, если обоняние потеряно более чем на два месяца, то для его восстановления необходимо использовать медикаментозные способы. Для этого лучше обратиться за помощью к врачу.

При этом нельзя говорить, что этот симптом характерен только для коронавирусной инфекции. О том, что у человека может пропадать нюх, знали и раньше. Это иногда происходит, например, при гриппе или при опухоли верхней черепной ямки.

— Если обоняние не восстанавливается более 30 дней, то речь может идти о гибели самих обонятельных рецепторов, поврежденных вирусом. Однако не стоит отчаиваться. Этот процесс также обратимый, только более длительный по времени, и чтобы вернуть обоняние придется лечиться несколько месяцев, — добавила врач-невролог.

В настоящее время нет четкого понимания, насколько глубоко коронавирус может внедряться в центральную нервную систему. Этот вопрос изучается. Существует предположение, что коронавирусная инфекция поражает обонятельный тракт на всем его протяжении: от обонятельного нерва до луковицы и непосредственно части головного мозга, которая отвечает за обоняние.

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