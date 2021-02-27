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За сутки в Москве выявили 1825 случаев COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в Москве выявили 1825 случаев COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за минувшие сутки выявили 1825 новых случаев коронавируса. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число выявленных случаев в столице увеличилось до 976 739.

В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции.Они зафиксированы в 85 регионах страны. Из них 11,6 процента не имели клинических проявлений болезни.

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