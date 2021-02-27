Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили об образовании ледяной корки на дорогах и тротуарах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об образовании ледяной корки на дорогах и тротуарах

Василий Плиткин

Город

Жителей Москвы и области предупредили об образовании толстой ледяной корки на дорогах и тротуарах в субботу, 27 февраля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, — пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

Тишковец пояснил, что в столице наметился обратный суточный ход температуры, и днем станет значительно холоднее, чем ночью. В Москве в субботу ожидается от плюс одного до минус трех градусов.

— Осадки от дождя перейдут в заряды снега, — добавил синоптик.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 февраля.

Читайте также: Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

погода в Москвеосадкипохолодание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте