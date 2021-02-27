Москвичей предупредили об образовании ледяной корки на дорогах и тротуарах

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителей Москвы и области предупредили об образовании толстой ледяной корки на дорогах и тротуарах в субботу, 27 февраля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Вся снежно-водяная каша под ногами замерзнет и превратится в классическую гололедицу толщиной несколько миллиметров. Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, — пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

Тишковец пояснил, что в столице наметился обратный суточный ход температуры, и днем станет значительно холоднее, чем ночью. В Москве в субботу ожидается от плюс одного до минус трех градусов.

— Осадки от дождя перейдут в заряды снега, — добавил синоптик.

Ранее в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 февраля.

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