Офтальмолог назвала еще одну группу риска по коронавирусу

Фото: «Вечерняя Москва»

Носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу. Об этом сообщила врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Представители этой группы больше рискуют занести инфекцию, так как чаще соприкасаются со слизистой глаз.

Она отметила, что офтальмологическое сообщество всего мира призывает пациентов в связи в пандемией отказаться от ношения линз.

— Если вы носите контактные линзы, переходите на очки. Они являются защитой от аэрозольных капель, которые содержат частицы коронавируса. Очки должны обрабатываться, мыться раз в день мыльным раствором, — цитирует Шилову «Москва 24».

Она порекомендовала не пренебрегать использованием маски и перчаток и стараться не касаться руками лица и глаз.

Помимо этого врач посоветовала закапывать в глаза капли с противовирусным эффектом, которые повышают местный иммунитет. К ним относятся препараты интерферона или индуктора интерферона, уточнила медик. По словам Шиловой, особенно эта рекомендация касается людей, которые имели контакт с заразившимся человеком. Капли следует капать в течение 5–7 дней. Также применение противовирусных капель оправданно при обнаружении микросимптоматики на сетчатке глаза, отметила врач.

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