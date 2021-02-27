Дворы и территории возле МЦД благоустроят в ЮВАО по программе «Мой район»

Фото: Пресс-служба Департамента ЖКХ Москвы

Россия, Москва, Белореченская улица Карта всех событий

Дворы и территории около станций Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроят на юго-востоке столицы по программе «Мой район» в 2021 году. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что возле жилых домов отремонтируют дороги и тротуары, модернизируют систему освещения, установят скамейки и урны, а также приведут в порядок лестницы, пандусы и ограждения. Кроме того, специалисты поменяют оборудование на детских и спортивных площадках.

Работы планируется провести во дворах. В списке улиц, на которых пройдут работы — Белореченская, Боровая, Братиславская, Васильцовский Стан, Верхние Поля, Волочаевская, 1-я и 2-я Вольские, Люблинская, Михайлова, Вострухина, Перерва, Маршала Голованова, Головачева, Таганрогская, 1-я, 4-я и 12-я Новокузьминские и другие.

Помимо этого, в программу «Мой район» вошли работы по ремонту дорог во дворах, будут заменены асфальт и бортовой камень. В списке улицы Шарикоподшипниковская, Рогожский Поселок, Хлобыстова, Моршанская, Саратовская, Сормовская, Судакова, Яснополянская, Ухтомская и другие.

Читайте также: Около 60 дворов и пешеходных маршрутов благоустроят в Новой Москве