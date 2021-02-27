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Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться из-за угрозы ядерной войны
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться из-за угрозы ядерной войны

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена встретиться, чтобы снизить угрозу ядерной войны. Об этом он сообщил в интервью в субботу, 27 февраля.

По его словам, опыт показывает, что встреча необходима.

— Все же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку ее решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением, — цитирует Горбачева Интерфакс.

Кроме того, экс-президент СССР напомнил, как он общался с американским лидером Рональдом Рейганом, добавив, что тот был «отпетым консерватором». Но после того как осознал серьезность проблемы, быстро включился в переговоры.

Также Горбачев выразил уверенность в том, что у РФ и США «есть очень большой опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти».

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Михаил ГорбачевДжо БайденВладимир Путин
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