Полицейские задержали третьего подозреваемого в избиении музыканта «Машины времени»

Фото: tambov.gov.ru

В столице сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в избиении трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского в центре Москвы.

— Задержан третий подозреваемый в нападении на музыканта в Хамовниках, — цитирует собственный источник Агентства городских новостей «Москва».

Напомним, что ранее стало известно об избиении музыканта Александра Дитковского. На него напали неизвестные люди на парковке в центре столицы. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения сотрудники полиции организовали проверку.

27 февраля 2021 года полицейским удалось задержать в районе Люблино двоих подозреваемых в избиении.

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