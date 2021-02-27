Полицейского ранили в Махачкале после попытки проверить документы

Фото: sudak.rk.gov.ru

Полицейского ранили в Махачкале при перестрелке после попытки проверить документы у двух подозреваемых. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, пресс-служба МВД по Дагестану.

В субботу около 20:00 в ходе несения службы сотрудники полиции попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление. Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в правоохранителя, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен. Другой молодой человек, личность которого уже установлена (25-летний житель поселка Семендер), попытался бежать, но его задержали и доставили в отдел полиции.

Раненого нападавшего, как и раненого полицейского, доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается.

В ведомстве уточнили, что информация предварительная, проводится проверка и сбор материала, передает РИА Новости.

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