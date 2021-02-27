Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полицейского ранили в Махачкале после попытки проверить документы
Фото: sudak.rk.gov.ru

Полицейского ранили в Махачкале после попытки проверить документы

Юлия Курганова

Происшествия

Полицейского ранили в Махачкале при перестрелке после попытки проверить документы у двух подозреваемых. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, пресс-служба МВД по Дагестану.

В субботу около 20:00 в ходе несения службы сотрудники полиции попытались остановить двух молодых людей для проверки документов, но они оказали сопротивление. Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в правоохранителя, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен. Другой молодой человек, личность которого уже установлена (25-летний житель поселка Семендер), попытался бежать, но его задержали и доставили в отдел полиции.

Раненого нападавшего, как и раненого полицейского, доставили в больницу. Личность нападавшего устанавливается.

В ведомстве уточнили, что информация предварительная, проводится проверка и сбор материала, передает РИА Новости.

Читайте также: СМИ: Мужчина убил двух девушек и напал с ножом на полицейских в Дагестане

нападение на полицейскогоРеспублика Дагестанперестрелки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте