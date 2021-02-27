Ученые обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок.

Опыты специалисты проводили на мышах. Они культивировали стволовые клетки мозга грызунов и добавляли в них содержащиеся в яблоках фитонутриенты. Исследование установило, что высокая концентрация фитонутриентов способствует образованию новых нейронов.

Ученые выяснили, что определенные фитонутриенты положительно влияют на работу органов, в том числе мозга. Они оказывают на организм тот же эффект, что и физическая активность, которая также стимулирует нейрогенез, сообщается в научном журнале Stem Cell Reports.

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