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Ученые обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок.

Опыты специалисты проводили на мышах. Они культивировали стволовые клетки мозга грызунов и добавляли в них содержащиеся в яблоках фитонутриенты. Исследование установило, что высокая концентрация фитонутриентов способствует образованию новых нейронов.

Ученые выяснили, что определенные фитонутриенты положительно влияют на работу органов, в том числе мозга. Они оказывают на организм тот же эффект, что и физическая активность, которая также стимулирует нейрогенез, сообщается в научном журнале Stem Cell Reports.

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