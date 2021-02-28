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«У тебя нет сердца»: Баста резко высказался в адрес Лободы на шоу «Голос.Дети»
Баста резко прокомментировал слова Светланы Лободы / Фото: Youtube / Ксения Собчак

«У тебя нет сердца»: Баста резко высказался в адрес Лободы на шоу «Голос.Дети»

Юлия Курганова

Звезды

Рэпер Баста в эфире программы «Голос.Дети» на Первом канале позволил себе острые высказывания в адрес певицы Светланы Лободы.

На шоу продолжается этап слепых прослушиваний. После выступления одного из участников Баста завязал спор со Светланой Лободой. Артистка достойно себя повела и не обратила внимание на колкости артиста.

Она была настолько зачарована выступлением одного конкурсанта, что позвала его к себе в команду. При этом певица сказала, что у нее едва не выскочило сердце после трогательного исполнения. В ответ Баста резко прокомментировал ее слова.

— У тебя не может оно выскакивать, у тебя нет сердца, — заявил рэпер.

Телезрители не оценили подобного поведения члена жюри. Они отметили, что испытывают неловкость за подобные инциденты в музыкальной детской программе, передает портал «Экономика сегодня».

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