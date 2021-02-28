Пульмонолог назвал требующие обращения к врачу виды кашля

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Кашель может быть симптомом различных заболеваний, которые указывают на наличие патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы. Об этом рассказал врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

Он сообщил, что срочного обращения к врачу требует прогрессирующее усилие кашля на фоне ухудшения самочувствия, затруднение дыхания, кашель на фоне сохраняющейся более пяти дней высокой температуры, обильное выделение мокроты, которое продолжается более двух-трех недель кашель, и появление шума при дыхании.

Врач отметил, что в некоторых случаях диагноз можно поставить по звучанию кашля. Так, лающий кашель с судорожным свистящим вдохом, одышкой и отхождением большого количества слизи в конце является ярким симптомом коклюша. Астматический кашель — это приступообразный, сухой, со свистящим дыханием и обильным отделением густой слизи. Поверхностное сухое подкашливание без глубоких закашливаний говорит о затеке при насморке, часто оно сопровождается хлюпаньем носом. При других заболеваниях звук кашля может быть очень похожим, а диагностика по звуку будет проблематичной, передает издание «Аргументы и Факты».

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