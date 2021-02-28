Американский политолог заявил о невозможности повторения РФ «унижения» времен СССР

Фото: Минобороны РФ

Россия не допустит повторения «унизительного» сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева. Такое мнение высказал издатель и директор журнала National Interest, американский политолог, специализирующийся на РФ, Дмитрий Саймс.

Он заявил, что РФ, несмотря на желание добиться отмены или смягчения антироссийских санкций, не готова пойти на серьезные уступки Западу.

— Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным, — пояснил политолог.

Саймс сказал, что санкции могут быть полезным инструментом при условии, что они не изолируют Россию, а побуждают страну к более гибкому поведению. Он подчеркнул, что Москву нельзя «сбрасывать со счетов», хотя она намного уступает Соединенным Штатам и КНР по размеру экономики.

— И хотя Россия известна своей чрезмерной зависимостью от экспорта энергоресурсов, ее многочисленные достижения в области военных технологий, космоса, кибернетики, создании вакцины против COVID-19 демонстрируют, что она является развитой страной, — добавил Саймс.

Он считает, что будущее американо-российских отношений во многом зависит от выбора властей США. Если Вашингтон не согласится ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, то Москва станет серьезным препятствием, которое готово бросить вызов.

Читайте также: Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться из-за угрозы ядерной войны